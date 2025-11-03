Truffano coppia di anziani con la tecnica del finto carabiniere | individuati i malfattori

Sono stati individuati e denunciati i due presunti autori di una truffa ai danni di una coppia di anziani avvenuta a fine maggio nel crotonese. I malfattori, residenti nel casertano e nel napoletano, sarebbero riusciti a farsi consegnare duemila euro e monili in oro con la tecnica del finto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

