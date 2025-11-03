Trovato senza vita escursionista scomparso da tre settimane sul Baldo

Si è conclusa nel modo più doloroso la ricerca di Flavio Fiocco, il 76enne veronese di cui non si avevano più notizie dal 14 ottobre scorso. L’uomo, grande appassionato di montagna e dei percorsi legati alla memoria della Grande Guerra, era partito per un’escursione sul Monte Baldo senza più fare. 🔗 Leggi su Veronasera.it