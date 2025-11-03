Trovato morto l’escursionista disperso sul monte Baldo | esplorava i manufatti della Grande Guerra
Verona, 3 novembre 2025 – Si erano perse le tracce il 14 ottobre scorso del 76enne di Verona che era partito diretto ad esplorare i manufatti della Grande Guerra sul Monte Baldo. Un amico ne aveva denunciato la scomparsa il 19 ottobre. Il suo corpo senza vita è stato trovato oggi intorno alle 11.30 ed è stato recuperato dall'elicottero della Guardia di finanza di Bolzano con a bordo tre soccorritori, mediante il supporto nelle operazioni della squadra a terra. La salma è stata poi trasportata al Campo sportivo di Ferrara di Monte Baldo, per essere affidata al carro funebre. L'elicottero in una seconda rotazione ha recuperato anche la squadra rimasta sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
