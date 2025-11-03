Trovato il cadavere di un uomo La scoperta-choc di un passante | Potrebbe essere morto un mese fa

Un giallo che ha sconvolto la tranquillità della domenica dedicata alla commemorazione dei defunti. Un giallo che lascia nell’Empolese Valdelsa tanti interrogativi aperti, mentre la comunità cerca di rialzarsi dallo choc di una notizia agghiacciante per almeno un paio di motivi. Un uomo di mezza età è stato trovato privo di vita in via Comunale, a Sovigliana. Il cadavere – in avanzato stato di decomposizione – è stato rinvenuto ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Empoli. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15 quando un passante ha telefonato al 112 raccontando di essersi imbattuto "in un corpo ridotto pelle e ossa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

