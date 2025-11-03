Trovata l’auto che ha ucciso lo zio di Laura Pausini | le parole shock del proprietario

– Un urto improvviso, un rumore secco, poi il silenzio. È accaduto tutto in pochi secondi lungo gli Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna. Una strada tranquilla, percorsa spesso da ciclisti e residenti, si è trasformata ieri in teatro di una tragedia. Quando i soccorsi sono arrivati, Ettore Pausini, 78 anni, era già a terra, la sua bicicletta distrutta a pochi metri di distanza. Chi lo ha travolto non si è fermato, scegliendo la fuga al posto del soccorso. Ma il cerchio attorno al responsabile si sta stringendo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

