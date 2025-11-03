Trovata l’auto che ha travolto e ucciso lo zio di Laura Pausini Parla il proprietario | Non la guidavo io

È stata ritrovata dai carabinieri di Bologna l’auto che ieri ha investito Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura. Il veicolo è stato trovato questa mattina a due chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, avvenuto alle 13.20 lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna. Una volta individuata la vettura non è stato difficile rintracciarne il proprietario, ma questo, identificato dalla polizia locale, ha dichiarato che non ci sarebbe stato lui alla guida. In queste ore si sta dunque lavorando per accertare chi fosse il conducente. L’automobile comunque non risulterebbe rubata. La dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online