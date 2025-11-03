Troupe di Storie Italiane minacciata durante le ricerche su Daniela Ruggi | Ti ammazzano vattene
Troupe di Storie Italiane aggredita a Modena mentre indaga sul caso Daniela Ruggi. Minacce e violenza al centro Porta Aperta. Politi: "Reazione immotivata, stavamo solo lavorando". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Nel nostro Gruppo, tutto parte dalle persone. Le loro storie, i loro talenti e le loro differenze alimentano la transizione energetica inclusiva in cui crediamo, in cui la diversità diventa connessione e l’inclusione diventa forza. Dalle reti del Brasile ai parchi solari d - facebook.com Vai su Facebook