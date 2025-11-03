Troppo via vai nel bosco di Sutri | blitz dei carabinieri 21enne arrestato per spaccio di cocaina
Blitz dei carabinieri di Sutri a ridosso di un'area boschiva, tenuta sotto osservazione a seguito di alcune segnalazioni che avevano riferito un insolito via vai di persone. Intervenuti, i militari della stazione hanno notato un 21enne che, nascosto tra la vegetazione, cedeva alcune dosi di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
Per chi sta troppo seduto, mangiare cibi ricchi di antiossidanti flavonoidi, come tè, frutti di bosco, mele e cacao, può proteggere la salute vascolare: lo indica la ricerca condotta presso la Università di Birmingham e pubblicata sul Journal of Physiology - facebook.com Vai su Facebook
Don Bosco, troppo degrado e microcriminalità: i residenti invocano più agenti - Non è solo un problema legato alla pedonalizzazione di via Flavio Stilicone, contestata per le ... Riporta romatoday.it