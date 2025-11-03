Troppo via vai nel bosco di Sutri | blitz dei carabinieri 21enne arrestato per spaccio di cocaina

Viterbotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz dei carabinieri di Sutri a ridosso di un'area boschiva, tenuta sotto osservazione a seguito di alcune segnalazioni che avevano riferito un insolito via vai di persone. Intervenuti, i militari della stazione hanno notato un 21enne che, nascosto tra la vegetazione, cedeva alcune dosi di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

