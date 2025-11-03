Troppo grave inaccettabile Mara Venier guai dopo Domenica In | perché rischia grosso

News TV. Ogni domenica, Mara Venier conquista il pubblico con il suo inconfondibile stile diretto, ma questa volta la puntata di Domenica In ha scatenato qualcosa di più di un semplice dibattito televisivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Ser a, la conduttrice sarebbe finita nel mezzo di una polemica senza precedenti, tanto seria da sfiorare l’aula di tribunale. Al centro del caso c’è una questione familiare delicatissima che coinvolge la figlia di un noto personaggio pubblico. Un argomento che, trattato in diretta nazionale, ha acceso un vero e proprio caso mediatico. E ora, a parlare, è l’avvocato della giovane protagonista, che accusa la Rai di aver messo in scena un “ linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

