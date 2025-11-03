Troppo alcol durante la festa 17enne ricoverata in ospedale

Una festa di Halloween si è trasformata in un incubo per una ragazza di 17 anni di Teano, ricoverata d’urgenza dopo aver ingerito un’ingente quantità di alcolici durante una serata tra amici. L’episodio si è verificato in un locale situato tra Presenzano e Vairano Patenora, nel cuore dell’Alto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

