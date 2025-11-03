Troppi errori Errani-Paolini ko alle Wta Finals ora è decisivo il match con Kudermetova-Mertens

Gazzetta.it | 3 nov 2025

A Riad le azzurre si sono arrese alla fortissima coppia formata dalla taiwanese Hsieh e dalla lettone Ostapenko, che hanno vinto con il punteggio di 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Troppi errori, Errani-Paolini ko alle Wta Finals, ora è decisivo il match con Kudermetova-Mertens

