Tromba marina a largo di Vietri sul Mare | il video

Paura, questa mattina, in Costa d'Amalfi, dove una tromba marina si è formata nel Golfo di Salerno, precisamente a largo di Vietri sul Mare, ma era ben visibile anche da Cetara. Si tratta degli effetti della perturbazione che ha portato anche intense precipitazioni sulla zona. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il video della tromba marina nel pomeriggio tra Recco e Camogli. Grazie a @marina65senes - facebook.com Vai su Facebook

Lo spettacolo della natura dalla spiaggia: tromba marina al largo di Civitanova - Il fotografo Alessandro Panichelli ha catturato, questa mattina intorno alle 8. Come scrive corriereadriatico.it

Maltempo in Campania, tromba marina nelle acque dell’isola di Capri: le immagini - Il maltempo che ha colpito la Campania ha anche generato una tromba marina al largo dell’isola di Capri, alta diversi metri: dal versante della Grotta Azzurra è arrivata, nel pomeriggio di lunedì, ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Tromba marina, la foto conquista il web - Una spettacolare tromba marina si è sviluppata al largo di Civitanova, immortalata dal fotografo Alessandro Panichelli. Lo riporta ilrestodelcarlino.it