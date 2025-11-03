Tromba d’aria si abbatte sul paese | panico e paura VIDEO

Una tranquilla domenica di novembre si è trasformata in un incubo per gli abitanti del villaggio di Sumbersekar, nel distretto di Dau, a Malang, sull’isola di Giava Orientale. Nelle prime ore del pomeriggio, una tromba d’aria di violenta intensità ha colpito l’area, accompagnata da piogge torrenziali e raffiche di vento capaci di spazzare via tutto ciò che incontravano. In pochi minuti, il cielo si è oscurato, il suono assordante del vento ha invaso le strade e la calma è stata sostituita da scene di panico e terrore. Alcuni residenti, rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni, hanno raccontato di aver visto i tetti sollevarsi e i detriti volare a decine di metri di distanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

