Un pomeriggio di apparente tranquillità si è trasformato in pochi minuti in una scena di caos e paura. Un violento fenomeno atmosferico ha colpito improvvisamente un centro abitato, lasciando dietro di sé danni e un’ondata di terrore tra i residenti. Le immagini e i video diffusi sui social mostrano l’enorme colonna di vento e polvere che si innalza verso il cielo, accompagnata da un frastuono assordante e da detriti trascinati per diversi metri. L’episodio, che ha sorpreso la popolazione e messo in allerta le autorità, ha riacceso l’attenzione sui cambiamenti climatici e sulla crescente frequenza di eventi meteorologici estremi in diverse aree del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tromba d’aria, raffiche potentissime. Emergenza maltempo, i danni sono enormi