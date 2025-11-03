Tromba d' aria colpisce l' Indonesia | panico nella regione di Malang

Un impressionante tornado ha investito la città di Dau, nella regione di Malang, in Indonesia, scatenando il panico tra gli abitanti. Il fenomeno meteorologico, improvviso e di grande intensità, ha sollevato detriti e danneggiato numerose abitazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tromba d'aria colpisce l'Indonesia: panico nella regione di Malang

