Triade nucleare la Russia inaugura il sottomarino Khabarovsk
Il Cremlino aggiunge un nuovo strumento alla sua triade nucleare. Lo scorso sabato, presso il capannone 1 dei cantieri Sevmash di Severodvinsk, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e comandante in Capo della Marina Aleksandr Moiseev hanno inaugurato il “Khabarovsk”, primo esemplare di una nuova classe di sottomarini nucleari “Project 08951” che, come di consueto, prende il nome dal suo primo esemplare. Le immagini della cerimonia diffuse finora lasciano intravedere soltanto la sezione di poppa del nuovo sottomarino, ma bastano per coglierne alcuni dettagli significativi. La forma dello scafo posteriore richiama chiaramente quella dei battelli strategici della classe Borei-A, costruiti nello stesso capannone dei cantieri Sevmash, segno di una continuità progettuale tra le due linee. 🔗 Leggi su Formiche.net
