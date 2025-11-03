Inter News 24 Trevisani analizza il rendimento di Chivu e Lautaro, valutandolo positivo ma con riserva. Il noto giornalista si aspetta di più. Nel corso di Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato l’avvio dell’esperienza di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, tracciando un primo bilancio del lavoro svolto dal tecnico rumeno. L’ex difensore, promosso in prima squadra dopo la fine dell’era Inzaghi, ha mantenuto un ruolino di marcia importante, con una media superiore ai due punti a partita. Trevisani ha evidenziato come il rendimento dell’allenatore nerazzurro debba essere valutato tenendo conto del Mondiale per club, torneo che ha inciso sulla continuità della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani analizza il rendimento di Chivu: «Meglio di Inzaghi? Non sono d’accordo. Vi spiego il motivo»