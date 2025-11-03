Trevisani analizza il rendimento di Chivu | Meglio di Inzaghi? Non sono d’accordo Vi spiego il motivo
Inter News 24 Trevisani analizza il rendimento di Chivu e Lautaro, valutandolo positivo ma con riserva. Il noto giornalista si aspetta di più. Nel corso di Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato l’avvio dell’esperienza di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, tracciando un primo bilancio del lavoro svolto dal tecnico rumeno. L’ex difensore, promosso in prima squadra dopo la fine dell’era Inzaghi, ha mantenuto un ruolino di marcia importante, con una media superiore ai due punti a partita. Trevisani ha evidenziato come il rendimento dell’allenatore nerazzurro debba essere valutato tenendo conto del Mondiale per club, torneo che ha inciso sulla continuità della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu è entrato nella testa dei suoi veterani: la cura del tecnico ha ridato vita all'Inter - Parafrasando un anonimo aforista si possono visualizzare gli attimi successivi alla fine di Roma- Scrive gazzetta.it
Zazzaroni si schiera: "Inter, su Chivu un sacco di pregiudizi. È un tecnico davvero bravo" - Ivan Zazzaroni, direttore responsabile del Corriere dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de L'Interista analizzando il rendimento in questo avvio di stagione dell'Inter con ... Segnala tuttomercatoweb.com