treviglio auto sfonda il cancello del parcheggio di piazza setti

Treviglio. È stata completamente divelta, nella tarda serata di domenica 2 novembre, la cancellata d’ingresso del parcheggio sotterraneo privato di piazza Setti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il danno sarebbe stato provocato da un’auto che, dopo aver probabilmente perso il controllo, ha centrato in pieno il portone riservato ai condomini. Il cancello si è piegato e in parte staccato dalla struttura, rimanendo sospeso e, pertanto, inutilizzabile. A terra sono rimasti pezzi di metallo e frammenti di carrozzeria. L’impatto è stato violento, ma non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza nella mattinata di lunedì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

