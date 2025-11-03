Treviglio auto sfonda il cancello del parcheggio di piazza Setti
Treviglio. È stata completamente divelta, nella tarda serata di domenica 2 novembre, la cancellata d’ingresso del parcheggio sotterraneo privato di piazza Setti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il danno sarebbe stato provocato da un’auto che, dopo aver probabilmente perso il controllo, ha centrato in pieno il portone riservato ai condomini. Il cancello si è piegato e in parte staccato dalla struttura, rimanendo sospeso e, pertanto, inutilizzabile. A terra sono rimasti pezzi di metallo e frammenti di carrozzeria. L’impatto è stato violento, ma non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza nella mattinata di lunedì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
(?Pietro Tosca) Presentato il progetto della prima logistica a Treviglio - facebook.com Vai su Facebook
Finisce contro il cancello di Villa Trissino, auto distrutta: conducente salvo per miracolo - Dopo lo schianto, una statua cade, sfonda il parabrezza dell'auto e finisce sul sedile passeggero: tragedia sfiorata ... Riporta nordest24.it
Dolores Dori, le immagini dell'auto che sfonda il cancello del campo nomadi e la sparatoria tra famiglie sinti VIDEO - Sono stati fermati la madre e il figlio 16enne di Dolores Dori, la donna di 44 anni, morta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dopo essere stata lasciata davanti ... Scrive ilgazzettino.it