Livorno, 3 novembre 2025 – 13 giugno 1995: su una scogliera a Livorno viene trovato il cadavere di un uomo massacrato a coltellate. E’ Marco Mandolini, un super soldato. Addestratore Nato, incursore, capo della sicurezza del generale Loi in Somalia, Mandolini non era certo persona da farsi cogliere di sorpresa dal primo che passa, e allora chi l’ha ucciso? E perché? Ancora oggi la sua morte, e in parte la sua vita, restano un mistero. Stava indagando informalmente sulla morte del collega e amico Vincenzo Li Causi, ucciso il 12 novembre 1993 in Somalia ufficialmente da un colpo alla nuca sparato da un ribelle somalo mai identificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trent’anni fa l’omicidio Mandolini. “Ministro Nordio, si indaghi ancora”