Trent’anni dopo l’omicidio di Yitzhak Rabin Israele è ancora spaccato
Solo metà degli israeliani ricorda come una figura politica positiva il primo ministro che tentò la via di un accordo con i palestinesi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
