Treno insanguinato e democrazie in bilico | l’Europa di fronte ai suoi lupi solitari

Il treno correva verso Londra, come ogni giorno. Ma a pochi chilometri da Huntingdon, il tempo si è fermato. In uno dei vagoni, la routine ha ceduto il passo all'incubo: urla, panico, sangue. Per quindici minuti, un convoglio ordinario è diventato il teatro di un terrore improvviso, un rituale cieco che non aveva bisogno di rivendicazioni per farsi capire. Le autorità britanniche, con la prudenza che si deve ai fatti in corso d'indagine, hanno escluso per ora la pista terroristica. Eppure, qualcosa non torna. Perché ogni volta che un coltello si alza a caso in un luogo pubblico, ogni volta che l'odio o la follia feriscono l'anonimato della gente comune, la paura torna a vibrare sotto la pelle dell'Europa.

