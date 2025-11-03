Trenitalia in Germania con 50 treni AV il Frecciarossa fa concorrenza a Db
L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha dichiarato in un’intervista che il gruppo sta cercando di attivare un progetto per portare 50 treni ad alta velocità italiani in Germania. Fs controlla Trenitalia, che si è già espansa con il proprio marchio in Francia e con una controllata in Spagna. Trenitalia è uno dei vettori più importanti a livello mondiale per i treni ad alta velocità. La sua espansione ha accelerato negli ultimi anni grazie alla liberalizzazione dei sistemi ferroviari di diversi Stati. L’esperienza accumulata in Italia le ha permesso di fare concorrenza alle altre compagnie statali, trovando spazi di mercato importanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
