Tredicenne morta a Piacenza cadendo dal balcone l'ex fidanzato condannato a 17 anni di carcere

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16enne accusato dell'omicidio volontario della 13enne morta il 25 ottobre scorso a Piacenza dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva è stato condannato a 17 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

