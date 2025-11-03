Tredicenne morta a Piacenza cadendo dal balcone l'ex fidanzato condannato a 17 anni di carcere
Il 16enne accusato dell'omicidio volontario della 13enne morta il 25 ottobre scorso a Piacenza dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva è stato condannato a 17 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Un'associazione per Aurora". È il desiderio della mamma della 13enne morta dopo un volo dal settimo piano a Piacenza e per il quale a processo c'è il suo ex fidanzato. "Non credete all'ultimo saluto prima di lasciarvi", dice la donna.