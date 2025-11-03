Tre nuovi educatori per l’asilo nido comunale | al via procedure di reclutamento

La giunta comunale di Raffadali ha deliberato l’avvio delle procedure di reclutamento di tre educatori per l’asilo nido comunale. Sono previsti due contratti a 36 ore settimanali per nove mesi e uno a 20 ore settimanali per dodici mesi, per una spesa complessiva di 68.731 euro. Tale importo, come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

