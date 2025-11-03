Tre grandi chef stellati a Tarquinia per Fish heritage l' evento dedicato al mare

Dal 7 al 9 novembre, dalle 18 alle 21, piazza Cavour di Tarquinia accoglie la nuova edizione di “Fish heritage”, l'evento dedicato al mare, al pescato locale e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. Tre giorni di show cooking stellati, laboratori e un grande villaggio del gusto (con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#INCITTA #chef #cookingshow #culturapugliese SAPULIA 2025 A MOLFETTA, TRA CUCINA, TERRITORIO E GRANDI CHEF - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara Food Festival 2025: la guida completa tra chef stellati, show cooking e il processo al Pampepato - Dal 31 ottobre al 2 novembre, il cuore della città diventa un palcoscenico gourmet per la quinta edizione della kermesse. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Roma – Excellence Food, la cucina torna alla sostanza. Chef stellati cucinano con tre ingredienti - A Excellence Food Innovation 2025, gli chef più blasonati d'Ita ... etrurianews.it scrive

Un pranzo ad alto tasso di ricordi e sapori con gli chef stellati Cedroni, Cuttaia, Perbellini e Scarello. E la famiglia Nonino - Sul palco, anche grazie a foto d’archivio, gli aneddoti privati delle grandi figure della cucina italiana, ... Segnala msn.com