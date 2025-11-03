Tre figlie d’arte verso Sanremo? L’indiscrezione

Aurora Ramazzotti, Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi: il trio che potrebbe raccontare il Sanremo come non si è mai visto? L’indiscrezione. È una voce che sta già accendendo la curiosità del pubblico televisivo e dei fan della musica italiana: Aurora Ramazzotti, Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan) potrebbero essere le protagoniste di un nuovo progetto legato al Festival di Sanremo 2026, un format giovane e frizzante pensato per raccontare il dietro le quinte della kermesse più amata d’Italia. Secondo indiscrezioni, le tre ragazze sarebbero al centro di un programma speciale di interviste ai cantanti in gara, con l’obiettivo di mostrare un volto inedito degli artisti sanremesi: quello più umano, spontaneo e lontano dalle luci del palco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

