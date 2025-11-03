Tre ciotole in proiezione alla Cittadella degli artisti
L’apprezzata trasposizione cinematografica del libro di Michela Murgia, Tre ciotole, in proiezione alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Nuovo appuntamento per la rassegna Cine Cittadella, con il film diretto dalla regista spagnola Isabel Coixet e interpretato da un cast internazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
? Ultimissima proiezione per i due film che hanno caratterizzato le scorse settimane, per una domenica di grande cinema italiano allo Spazio Gloria! TRE CIOTOLE di Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano / Tratto dal romanzo di Michela M - facebook.com Vai su Facebook
Trama del film Tre ciotole - Dramma dagli aspetti psicologici, il film è la rappresentazione di una crisi esistenziale che parte dalla fine di una lunga storia d'amore. Secondo movieplayer.it
TRE CIOTOLE/ Il film che funziona grazie a storia, regia e cast - Il loro rapporto è stato sereno, divertente ed eccitante per anni fino a quando qualcosa non si incrina. Da ilsussidiario.net
«Tre Ciotole», l'anteprima del film ispirato all'omonimo libro di Michela Murgia - Arrivano al photocall mano nella mano i protagonisti del film «Tre Ciotole», presentato in anteprima sabato 4 ottobre al Cinema Adriano in piazza Cavour. Secondo roma.corriere.it