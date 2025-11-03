Tre cerimonie per celebrare l’Unità nazionale e i caduti

Iniziative per la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, domani a Civitanova, per commemorare la fine della Prima guerra mondiale e ricordare chi ha sacrificato la vita. La giornata si aprirà alle 9.30 in piazza XX Settembre, punto di ritrovo per raggiungere in autobus viale della Rimembranza a Civitanova Alta, dove sarà deposta una corona d’alloro alla lapide in memoria dei caduti di tutte le guerre. Poi alle 10 nella zona stadio, al monumento ai caduti di piazzale Italia la deposizione di un’altra corona d’alloro dopo l’alzabandiera. Infine in piazza XX Settembre la deposizione di una corona nel loggiato di Palazzo Sforza, sotto la lapide in ricordo del milite ignoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

