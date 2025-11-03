Tre boati nella notte | assalto al bancomat Bpm di Cascina

Cascina (Pisa), 3 novembre 2025 – Erano le 5 del mattino quando forti boati hanno rotto il silenzio e svegliato di soprassalto gli abitanti di Sant’Anna nel comune di Cascina, squarciando all’improvviso la quiete notturna. Tre esplosioni e poi un fitto fumo bianco, dopodiché la fuga col bottino. E’ così che poco prima dell’alba una banda di malviventi ha colpito la banca BPM a Sant’Anna in via Toscoromagnola 1416, si presume con l’utilizzo di bombole di acetilene, gas altamente infiammabile. Il colpo è stato fulmineo, e sono bastati pochi minuti per eseguire l’intera operazione prima che la banda risalisse sull’auto – pare un’Audi nera – sfrecciando via velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

