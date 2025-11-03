Travolto in bici da un’auto pirata morto Ettore Pausini | lo zio di Laura

(Adnkronos) – Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela ‘il Resto del Carlino’. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

News recenti che potrebbero piacerti

Bambino di 2 anni travolto da una bimba in bici nell’isola pedonale di Latina: scoppia lite tra genitori, interviene la polizia LATINA – Momenti di tensione nella mattinata di oggi nell’isola pedonale di Latina, dove un bambino di appena due anni è stato accident - facebook.com Vai su Facebook

Truccazzano, 25enne in bici travolto e ucciso da un pirata della strada che poi va a costituirsi: era ubriaco - X Vai su X

Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Lo zio della cantante, 78 anni, ciclista appassionato, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. Come scrive tg24.sky.it

Travolge e uccide un ciclista, si ferma per sbarazzarsi della bici rimasta agganciata al furgone e riprende la fuga. Fermato il pirata - Lo ha investito all’alba, mentre pedalava verso il lavoro, e poi è fuggito abbandonando il corpo sull’asfalto. Scrive ilmattino.it

Incidente a Truccazzano (Milano), 25enne in bici travolto e ucciso da un pirata della strada che poi va a costituirsi: era ubriaco - Al volante dell'auto investitrice c'era un 26enne che inizialmente è fuggito. Secondo milano.corriere.it