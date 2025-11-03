Travolto e ucciso da un’auto pirata Ettore Pausini lo zio della cantante Laura aveva 78 anni ed era in bici
È Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, l’uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna. L’uomo era originario di Solarolo (Ravenna) come la famiglia dell’artista viveva a Bologna. Secondo una prima ricostruzione la vettura, una Opel Astra vecchio modello, si sarebbe allontanata in direzione di San Lazzaro. Sul posto è intervenuto il 118 ma le condizioni della vittima erano troppo gravi e i soccorsi si sono rivelati vani, nonostante l’intervento di un medico rianimatore arrivato in elicottero. L’anziano è deceduto sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
