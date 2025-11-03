Travolto e ucciso a Bologna lo zio di Laura Pausini

La vittima è stata investita mentre era in bicicletta. Il conducente della vettura è fuggito dopo la collisione, in corso le indagini per rintracciarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Travolto e ucciso a Bologna lo zio di Laura Pausini

