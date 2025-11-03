Travolto e ucciso a Bologna lo zio di Laura Pausini

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è stata investita mentre era in bicicletta. Il conducente della vettura è fuggito dopo la collisione, in corso le indagini per rintracciarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

travolto e ucciso a bologna lo zio di laura pausini

© Gazzetta.it - Travolto e ucciso a Bologna lo zio di Laura Pausini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bologna, lo zio di Laura Pasini travolto ed ucciso da un’auto pirata - Il 78enne, fratello del padre della cantante romagnola, stava facendo la sua abituiale passeggiata in bicicletta alla periferia della città quando è stato investito da una vettura che si è data alla f ... Da quibrescia.it

travolto ucciso bologna zioLutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga -  Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Segnala quotidiano.net

Lutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada - In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Travolto Ucciso Bologna Zio