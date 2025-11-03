Travolto da un muletto in azienda muore un uomo a San Giorgio
Purtroppo si è registrato un altro tragico infortunio mortale nel Piacentino. Nella mattinata di lunedì 3 novembre un uomo ha perso la vita in un'azienda di materiale edile in via Repubblica a San Giorgio dopo essere stato investito accidentalmente da un muletto nel cortile. Non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
