Travolto da un muletto in azienda muore un uomo a San Giorgio

Purtroppo si è registrato un altro tragico infortunio mortale nel Piacentino. Nella mattinata di lunedì 3 novembre un uomo ha perso la vita in un'azienda di materiale edile in via Repubblica a San Giorgio dopo essere stato investito accidentalmente da un muletto nel cortile. Non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it