Travolto da muletto in un’azienda del piacentino muore 64enne

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Questa mattina un 64enne è morto in un’azienda di materiale edile a San Giorgio Piacentino (Piacenza). L’uomo, un cliente, stava caricando del materiale su un proprio mezzo quando è stato investito da un muletto. I tentativi di rianimazione da parte da parte del 118 sono stati vani. Sul posto anche il personale di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

travolto muletto un8217azienda piacentinoTravolto da un muletto in azienda nel Piacentino, morto 64enne - Un uomo di 64 anni ha perso la vita nella tarda mattinata a causa di un infortunio avvenuto in una ditta di ... Secondo msn.com

travolto muletto un8217azienda piacentinoQuattro incidenti mortali sul lavoro: due operai, un agricoltore e un uomo travolto da un muletto - Un uomo di 64 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di lunedì a causa di un infortunio avvenuto in una ditta di materiali edili a ... Segnala ilfattoquotidiano.it

travolto muletto un8217azienda piacentinoTravolto dal muletto, muore nel piazzale dell'azienda - Infortunio mortale sul lavoro: un cliente di una ditta di materiali edili è stato investito da un operaio sul mezzo in manovra. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Travolto Muletto Un8217azienda Piacentino