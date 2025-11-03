Travolti sulle strisce pedonali in via Manfredi marito e moglie all' ospedale

Una coppia è finta all'ospedale nella mattinata di lunedì 3 novembre dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali via Manfredi. L'incidente è avvenuto davanti al supermercato Esselunga e ha coinvolto marito e moglie di 55 e 51 anni, entrambi piacentini. Da una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it