Travolti sulle strisce pedonali in via Manfredi marito e moglie all' ospedale
Una coppia è finta all'ospedale nella mattinata di lunedì 3 novembre dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali via Manfredi. L'incidente è avvenuto davanti al supermercato Esselunga e ha coinvolto marito e moglie di 55 e 51 anni, entrambi piacentini. Da una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Travolti mentre attraversano sulle strisce: due in ospedale, morto un cane ift.tt/IejwZNS - X Vai su X
Stava andando a scuola quando stato travolto da un’auto sulle strisce pedonali Vai su Facebook
Travolti sulle strisce pedonali in via Manfredi, marito e moglie all'ospedale - Una coppia è finta all'ospedale nella mattinata di lunedì 3 novembre dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali via Manfredi. Segnala ilpiacenza.it
Incidente via La Farina, scooterista investe una donna e fugge - E' stata centrata da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali la donna travolta in via La Farina, davanti all'Istituto ... Lo riporta 98zero.com
Nuoro, pedone travolto sulle strisce pedonali: automobilista positivo all’alcol test - L’auto è stata posta sotto sequestro e la patente del conducente è stata sospesa ... Si legge su lanuovasardegna.it