Traverso Siap | Finalmente un tavolo in questura sui carichi di lavoro ma ora servono risposte concrete

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 7 novembre si terrà un tavolo di confronto dedicato ai carichi di lavoro e al rischio professionale del personale della polizia di Stato. A convocarlo è stato il questore di Genova Maurizio Burdese.A dare l’annuncio è Roberto Traverso, segretario generale del Siap Genova e componente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Traverso Siap Finalmente Tavolo