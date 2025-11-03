Traverso Siap | Finalmente un tavolo in questura sui carichi di lavoro ma ora servono risposte concrete
Il prossimo 7 novembre si terrà un tavolo di confronto dedicato ai carichi di lavoro e al rischio professionale del personale della polizia di Stato. A convocarlo è stato il questore di Genova Maurizio Burdese.A dare l’annuncio è Roberto Traverso, segretario generale del Siap Genova e componente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
