Travaglio ad Accordi&Disaccordi | Sorteggio del Csm? Il vero cancro è la quota di politici per loro c’è il listino bloccato

“Vogliamo un sistema in cui la destra regola i conti con la sinistra e la sinistra regola i conti con la destra?”. Ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha smontato la riforma costituzionale della giustizia da poco approvata in Parlamento. Prima per quanto riguarda il sorteggio dei componenti del Csm: “Io sarei anche favorevole, il problema è che rimane la quota di politici, che è il vero cancro del sistema. Indovinate, per loro c’è una sorta di listino bloccato. Quindi la politica decide i propri rappresentanti, mentre gli altri vengono sorteggiati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

