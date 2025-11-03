Trasporto pubblico Vignali Forza Italia attacca Start Romagna | Persi oltre 4 milioni per disservizi

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Start Romagna in 8 anni ha subito più di 4,3 milioni di euro tra penali e riduzioni di corrispettivi per corse non effettuate ed altri disservizi. Anche questo dimostra che il servizio di trasporto pubblico erogato da questa azienda è deficitario”. Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

