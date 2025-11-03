Trasporto pubblico Vignali Forza Italia attacca Start Romagna | Persi oltre 4 milioni per disservizi situazione peggiore per il bacino di Forlì-Cesena

“Start Romagna in 8 anni ha subito più di 4,3 milioni di euro tra penali e riduzioni di corrispettivi per corse non effettuate ed altri disservizi. Anche questo dimostra che il servizio di trasporto pubblico erogato da questa azienda è deficitario”. Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale: lavori notturni tra via Adua e piazza del Portello ? Tutte le notti tra il 3 e il 16 novembre 2025, nella fascia oraria 21.00/5.00, sono previste modifiche alla viabilità per permettere l’esecuzione dei l Vai su Facebook

Vignali (Forza Italia) “Tra penali e disservizi Seta ha perso 614mila euro a Piacenza” - VIGNALI (FORZA ITALIA) ATTACCA SETA: “PERSI 2,2 MILIONI PER DISSERVIZI” - Scrive piacenzasera.it

Seta, Vignali e Platis (Forza Italia): 'Persi 2,2 milioni per disservizi' - Politica: Il commissariamento di Amo sarebbe stata la scelta più opportuna per restituire serenità e garantire un migliore controllo su Seta ... Lo riporta lapressa.it

Seta e le corse mancate: "Dal 2017 persi 2,2 milioni" - L’interrogazione di Pietro Vignali (presidente gruppo Forza Italia in Regione): "La giunta trovi soluzioni per migliorare il servizio del trasporto pubblico". Si legge su msn.com