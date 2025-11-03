Trasporto pubblico a Ponza trovato l' accordo tra azienda e sindacati
Revocato lo sciopero del 7 novembre dei lavoratori della società Schiaffini che gestisce il trasporto pubblico a Ponza.Grazie all'intervento del sindaco Ambrosino, infatti, si è tenuta una riunione tra la Faisa Cisal e la società Schiaffini, per l'esame congiunto delle problematiche, delle quali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale: lavori notturni tra via Adua e piazza del Portello ? Tutte le notti tra il 3 e il 16 novembre 2025, nella fascia oraria 21.00/5.00, sono previste modifiche alla viabilità per permettere l’esecuzione dei l Vai su Facebook