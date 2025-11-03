Trasporti sanità scuola | tutti gli scioperi di novembre

Per il mese di novembre sono stati annunciati diversi scioperi, sia locali che nazionali, che interesseranno diverse categorie, soprattutto quelle dei trasporti. Il personale della scuola sciopererà il 4 novembre, i medici il 5 e i farmacisti il 6. Sempre il 6 novembre è previsto uno sciopero dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Schlein in #Campania ora elogia De Luca: «Sforzi incredibili su trasporti e sanità» - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero novembre 2025: dalla scuola ai trasporti. Le date e le motivazioni - Novembre si prospetta uno dei mesi più difficile per il funzionamento dei servizi pubblici e dei trasporti, con una fitta serie di scioperi che interesseranno diversi comparti: scuola, sanità, traspor ... Segnala tg.la7.it

Novembre è un mese pieno di scioperi. Trasporti, medici, farmacisti, scuola: le date e gli orari - Il mese di novembre 2025 è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Si legge su today.it

Si teme un venerdì nero: dai trasporti alla scuola, lo sciopero per ogni settore - Lo sciopero generale proclamato per venerdì 3 dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base, riguarda tutti i settori pubblici e privati. Come scrive ansa.it