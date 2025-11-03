Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 3 a giovedì 6 novembre 2025.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

