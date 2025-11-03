Trasporta oltre 100 bovini dall' Irlanda gli animali però non possono bere Multa per un camionista
ANCONA – La polizia stradale di Macerata e di Fermo ha provveduto a multare per circa 2mila euro i conducenti di due autoarticolati irlandesi diretti a Bari, i quali stavano trasportando oltre 100 bovini lungo l’A14.L'intervento della polizia stradaleGli agenti hanno infatti rilevato il mancato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
