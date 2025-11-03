Tragedia sul lavoro in cava | la vittima è un giovane di 31 anni

Una tragedia sul lavoro ha sconvolto la comunità di Nuvolera nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre. A perdere la vita è stato Ancara Prakash, cittadino indiano di 31 anni residente nel paese, rimasto vittima di un terribile incidente all’interno di una cava in via dei Marmi.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tragedia sul lavoro a Lecce: Confintesa Metalmeccanici chiede una svolta sulla sicurezza nei cantieri Ancora una tragedia sul lavoro scuote il Salento. Un operaio di 67 anni ha perso la vita a Lecce, in via Vecchia Frigole, folgorato mentre era impegnato nel Vai su Facebook

Tragico incidente a Pace del Mela, la vittima è Mariarosa Cavò - Una nuova, terribile tragedia ha colpito la comunità di Pace del Mela, lasciando tutti senza parole. Come scrive 98zero.com

Betoniera tocca cavi dell’alta tensione, operaio edile di 67 anni muore folgorato a Lecce - Il dramma sul lavoro si è consumato in pochi attimi nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottobre, in una zona di campagna ... Riporta fanpage.it

La tragedia di Mounir: morto dopo due anni di coma. Non si è mai ripreso dal grave infortunio sul lavoro - L’operaio è deceduto questa mattina a Varese, era ricoverato presso il Nucleo Stati Vegetativi della Fondazione Molina. Lo riporta msn.com