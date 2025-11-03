Tragedia sfiorata a Priverno; autobus finisce nel canale per evitare un incidente

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di apprensione questa mattina in via Madonna delle Grazie a Priverno, dove un autobus Cotral, appena uscito dal deposito e senza passeggeri a bordo, è finito fuori strada. La manovra per evitare l’auto. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe cercato di evitare un’autovettura che procedeva in direzione opposta e che avrebbe invaso la carreggiata, probabilmente durante un sorpasso. Per non impattare con l’auto, il conducente ha sterzato e il bus si è adagiato nel fosso oltre la sede stradale. Nessun ferito, ma traffico rallentato. Come precisato, non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

