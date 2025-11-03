Tragedia senza fine a Monopoli | Piero Longo muore in incidente otto anni dopo la scomparsa del figlio Giovanni
Chi era Piero Longo? Il padre che non ha mai smesso di cercare suo figlio. Non era un personaggio pubblico, non apparteneva al mondo dello spettacolo né della politica. Eppure, a Monopoli, in provincia di Bari, tutti conoscevano il volto di Piero Longo. Un padre con gli occhi sempre un po’ stanchi, consumati dalla speranza e dalla disperazione, che da otto anni cercava instancabilmente suo figlio Giovanni, scomparso nel nulla il 6 marzo 2017. Oggi, quel padre è morto. La sua auto è finita contro un muretto a secco lungo la provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte. Aveva 60 anni. I soccorsi lo hanno trovato ancora in vita, intrappolato tra le lamiere, ma è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tragedia sulla SP510: muore in un frontale la consigliera comunale Daniela Bratelli Un fine settimana in famiglia si è trasformato in una tragedia sulla Strada Provinciale 510, all’altezza di Sulzano. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, nella galleria Pianzol - facebook.com Vai su Facebook
Monopoli, l'ultimo bagno di stagione rischia di trasformarsi in tragedia: salvati due bagnanti in difficoltà - Si è conclusa con un lieto fine l’ultima nuotata di stagione per due uomini di Monopoli, di circa 60 e 70 anni, che nella tarda mattinata di ieri hanno vissuto momenti di grande paura a causa del mare ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it