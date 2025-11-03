Chi era Piero Longo? Il padre che non ha mai smesso di cercare suo figlio. Non era un personaggio pubblico, non apparteneva al mondo dello spettacolo né della politica. Eppure, a Monopoli, in provincia di Bari, tutti conoscevano il volto di Piero Longo. Un padre con gli occhi sempre un po’ stanchi, consumati dalla speranza e dalla disperazione, che da otto anni cercava instancabilmente suo figlio Giovanni, scomparso nel nulla il 6 marzo 2017. Oggi, quel padre è morto. La sua auto è finita contro un muretto a secco lungo la provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte. Aveva 60 anni. I soccorsi lo hanno trovato ancora in vita, intrappolato tra le lamiere, ma è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia senza fine a Monopoli: Piero Longo muore in incidente, otto anni dopo la scomparsa del figlio Giovanni