Tragedia per Laura Pausini lutto tremendo | è morto ucciso mentre era in bici si cerca l’assassino
Un grave lutto ha colpito la famiglia di Laura Pausini. La cantante di Solarolo sta affrontando un momento di profonda tristezza per la scomparsa dello zio Ettore Pausini, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto domenica 2 novembre nei pressi di Bologna. L’uomo, molto conosciuto e stimato, ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, come era solito fare nei fine settimana. Morto lo zio di Laura Pausini: ecco cosa è successo. Secondo quanto ricostruito, Ettore Pausini, 78 anni, stava percorrendo via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, quando è stato travolto da un’automobile che non si è fermata per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Donnapop.it
News recenti che potrebbero piacerti
A 23 anni dalla tragedia del terremoto solo il 46,75% degli edifici scolastici in regione ha il certificato di agibilità statica. Nel resto d'Italia va peggio. Ma non è una consolazione Servizio dell'inviata Laura Calfapietra #IoSeguoTgr - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini, tragedia e lutto: lo zio Ettore muore travolto in bici a Bologna - Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore è morto, falciato da un’auto in corsa — poi fuggita — mentre era in bici. iltempo.it scrive
Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Secondo quotidiano.net
Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Riporta tg24.sky.it