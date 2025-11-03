Tragedia per Laura Pausini lutto tremendo | è morto ucciso mentre era in bici si cerca l’assassino

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Laura Pausini. La cantante di Solarolo sta affrontando un momento di profonda tristezza per la scomparsa dello zio Ettore Pausini, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto domenica 2 novembre nei pressi di Bologna. L’uomo, molto conosciuto e stimato, ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, come era solito fare nei fine settimana. Morto lo zio di Laura Pausini: ecco cosa è successo. Secondo quanto ricostruito, Ettore Pausini, 78 anni, stava percorrendo via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, quando è stato travolto da un’automobile che non si è fermata per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

