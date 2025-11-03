Tragedia per Laura Pausini | lo zio muore travolto in bici a Bologna Pirata in fuga
Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore è morto, falciato da un'auto in corsa — poi fuggita — mentre era in bici. Lo riporta Il Resto del Carlino. L'uomo, 78 anni, originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Secondo la ricostruzione, procedeva in direzione centro mentre l'auto andava verso la periferia. Poi la collisione, che si è rivelata fatale per lo zio della cantante. L'uomo alla guida è fuggito lasciando dietro di sé sangue a terra e una mountain bike distrutta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
