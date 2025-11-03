Tragedia nella notte | niente da fare per Andrea 35 anni dopo lo schianto con lo scooter Aveva appena festeggiato il suo compleanno… L’incidente questa notte a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente stradale sul Lungotevere delle Navi, all’incrocio con piazzale delle Belle Arti. Erano poco dopo le 5 del 2 novembre. Il giorno prima era stato il compleanno della vittima. Chi è la vittima. La vittima è Andrea Romoli, 35 anni. Stava tornando a casa quando è avvenuto l’incidente. Viveva in zona. Cosa è accaduto. Secondo le prime informazioni, ha perso il controllo del suo scooter Piaggio Beverly ed è finito contro lo spartitraffico. L’ impatto è stato fatale. Le condizioni sono apparse subito disperate. Indagini in corso. Gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale hanno fatto i rilievi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

