ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente stradale sul Lungotevere delle Navi, all’incrocio con piazzale delle Belle Arti. Erano poco dopo le 5 del 2 novembre. Il giorno prima era stato il compleanno della vittima. Chi è la vittima. La vittima è Andrea Romoli, 35 anni. Stava tornando a casa quando è avvenuto l’incidente. Viveva in zona. Cosa è accaduto. Secondo le prime informazioni, ha perso il controllo del suo scooter Piaggio Beverly ed è finito contro lo spartitraffico. L’ impatto è stato fatale. Le condizioni sono apparse subito disperate. Indagini in corso. Gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale hanno fatto i rilievi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nella notte: niente da fare per Andrea, 35 anni, dopo lo schianto con lo scooter. Aveva appena festeggiato il suo compleanno… L’incidente questa notte a Roma