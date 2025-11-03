Tragedia nel ciclismo Cindy Morvan uccisa a colpi di pistola | è stata la fidanzata dell'ex compagno

Cindy Morvan, 39enne ex campionessa francese di ciclismo su pista, è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa da diversi colpi di arma da fuoco. Un delitto passionale, per gli inquirenti che poco distante hanno rinvenuto anche i corpo di un'altra donna che si è tolta la vita con la medesima pistola: si tratta della fidanzata dell'ex compagno di Morvan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

