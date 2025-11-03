Tragedia nel ciclismo Cindy Morvan uccisa a colpi di pistola | è stata la fidanzata dell'ex compagno

Cindy Morvan, 39enne ex campionessa francese di ciclismo su pista, è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa da diversi colpi di arma da fuoco. Un delitto passionale, per gli inquirenti che poco distante hanno rinvenuto anche i corpo di un'altra donna che si è tolta la vita con la medesima pistola: si tratta della fidanzata dell'ex compagno di Morvan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Tragedia nel ciclismo: Cindy Morvan, ex campionaìessa di Francia della pista e ora allenatrice 39enne, uccisa in un drammatico caso di gelosia. Dettagli nell'articolo #ciclismo #cronaca https://www.tuttobiciweb.it/article/1762108245 - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia nel ciclismo: Cindy Morvan, ex campionaìessa di Francia della pista e ora allenatrice 39enne, uccisa in un drammatico caso di gelosia. Dettagli nell'articolo #ciclismo #cronaca - X Vai su X

TRAGEDIA A CALAIS. UCCISA PER GELOSIA L'EX CAMPIONESSA DI FRANCIA CINDY MORVAN, AVEVA 39 ANNI - Dramma della gelosia, a quanto ha spiegato il procuratore aggiunto: l’assassina era “l’attuale compagna dell’ex fidanzato della vittima” che è Cindy Morvan, 39 anni, ex ciclista, impegnata in azioni ... Lo riporta tuttobiciweb.it

Tragedia in Francia: l’ex pistard Cindy Morvan uccisa dalla fidanzata dell’ex compagno - L'articolo Tragedia in Francia: l'ex pistard Cindy Morvan uccisa dalla fidanzata dell'ex compagno è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. Riporta msn.com